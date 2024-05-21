Третий сезон «Ричера» получил примерную дату выхода

На днях исполнитель главной роли в крайне популярном сериале «Ричер» опубликовал в своих соцсетях не очень-то обнадёживающий анонс приблизительной даты выхода третьего сезона. Алан Ричсон запостил в своём инстаграме промо-арт, сообщающий, что в этом году новых эпизодов сериала точно ждать не стоит. Придётся потерпеть до следующего.

В начале года выяснилось, что третий сезон экранизирует седьмой роман книжного цикла Ли Чайлда — «Джек Ричер, или Средство убеждения» (Persuader). В новом сюжете Ричеру предстоит работать под прикрытием, чтобы спасти жизнь информатору, на которого открыл охоту враг из его прошлого.