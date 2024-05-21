«Sweet Tooth: мальчик с оленьими рогами» спасает мир в трейлере финала

Все дороги ведут на Аляску. Стриминговый сервис Netflix выкатил трейлер третьего — заключительного — сезона постапокалиптической сказки «Sweet Tooth: мальчик с оленьими рогами». Финальные эпизоды приключения выходят на цифровой платформе 6 июня.
В последнем сезоне многосерийной адаптации одноимённого комикса Джeффa Лeмиpa oлeнepoгий мaльчик пo имeни Гac (Kpиcтиaн Koнвeppи) осознаёт свою исключительную роль первого гибрида — единственного, кто может спасти человечество.
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