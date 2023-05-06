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«Sweet Tooth: мальчик с оленьими рогами» продлён на третий сезон

Стриминговый сервис Netflix продлил свою постапокалиптическую сказку «Sweet Tooth: мальчик с оленьими рогами» на третий сезон, заодно определив судьбу всего проекта. Будущий сезон носит статус заключительного. Ради такого дела даже постер запилили, где обозначено, что новые эпизоды станут для адаптации одноимённого комикса Джеффа Лемира финальными.

Постеры сериала «Sweet Tooth: мальчик с оленьими рогами»

Главный герй истории — гибрид, оленерогий мальчик по имени Гас (Кристиан Конверри), который отправляется из своего укрытия в жестокий постапандемийный мир, чтобы отыскать свою маму. Часть пути ему предстоит пройти с суровым одиночкой Томми Джеппердом (Нонсо Анози). А позже на своём пути Гас встретит похожих на него детишек-гибридов, и вместе они постараются отстоять своё право на жизнь.

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ГалереяSweet Tooth: мальчик с оленьими рогами
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Источник фотографий: Depositphotos

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