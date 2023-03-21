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Детишки-гибриды против злобных взрослых в трейлере второго сезона «Sweet Tooth: мальчика с оленьими рогами»

Видишь человека — прячься. Особенно если это бородатый человек в очках. Стриминговый сервис Netflix опубликовал трейлер второго сезона постапокалиптической сказки «Sweet Tooth: мальчик с оленьими рогами». Свежие эпизоды многосерийной адаптации комикса Джеффа Лемира появятся на цифровой платформе 27 апреля.

Главный герой — рогатый мальчик Гас (Кристиан Конверри) — гибрид человека и оленя, выбравшийся из родного леса в постпандемийный внешний мир. Пытаясь разобраться, что произошло, Гас в компании одинокого странника Томми Джепперда (Нонсо Анози) отправляется в рискованное путешествие на поиски правды, которая его потрясёт. Во втором сезоне главный герой подружится с детишками-гибридами, которые, как и он, находятся в смертельной опасности.

Теги
ВидеоSweet Tooth: мальчик с оленьими рогами
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Источник фотографий: Depositphotos

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