Оленёнок и его друзья на первых кадрах продолжения сериала «Sweet Tooth: мальчик с оленьими рогами»

Возвращение в удивительный мир гибридов не за горами. Стриминговый сервис Netflix опубликовал подборку первых кадров из второго сезона «Sweet Tooth: мальчика с оленьими рогами»». Постапокалиптическое приключение от продюсерского дуэта Роберта Дауни-младшего и Сьюзен Дауни вернётся на малые экраны 27 апреля.

Свободная адаптация комикса Джеффа Лемира рассказывает о рогатом мальчике по имени Гас (Кристиан Конверри) — гибриде человека и оленя, выбравшемся из родного леса в пострадавший от эпидемии внешний мир. Пытаясь разобраться, что произошло, главный герой в компании одинокого странника Томми Джепперда (Нонсо Анози) отправляется в рискованное путешествие на поиски правды, которая его потрясёт.

Шоураннерами проекта выступают Бет Шварц («Стрела») и Джим Микл («Хэп и Леонард»); они также входят в команду исполнительных продюсеров.