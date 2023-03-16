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Оленёнок и его друзья на первых кадрах продолжения сериала «Sweet Tooth: мальчик с оленьими рогами»

Возвращение в удивительный мир гибридов не за горами. Стриминговый сервис Netflix опубликовал подборку первых кадров из второго сезона «Sweet Tooth: мальчика с оленьими рогами»». Постапокалиптическое приключение от продюсерского дуэта Роберта Дауни-младшего и Сьюзен Дауни вернётся на малые экраны 27 апреля.

Свободная адаптация комикса Джеффа Лемира рассказывает о рогатом мальчике по имени Гас (Кристиан Конверри) — гибриде человека и оленя, выбравшемся из родного леса в пострадавший от эпидемии внешний мир. Пытаясь разобраться, что произошло, главный герой в компании одинокого странника Томми Джепперда (Нонсо Анози) отправляется в рискованное путешествие на поиски правды, которая его потрясёт.

Кадры из сериала «Sweet Tooth: мальчик с оленьими рогами» Кадры из сериала «Sweet Tooth: мальчик с оленьими рогами» Кадры из сериала «Sweet Tooth: мальчик с оленьими рогами» Кадры из сериала «Sweet Tooth: мальчик с оленьими рогами»

Шоураннерами проекта выступают Бет Шварц («Стрела») и Джим Микл («Хэп и Леонард»); они также входят в команду исполнительных продюсеров.

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ГалереяSweet Tooth: мальчик с оленьими рогами
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15Лазер-шоу «Три дебила» – 558: «Человек-муравей 3», подростки Черепашки-ниндзя, вредный дед Том Хэнкс, «Говорят женщины»
 
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6ЕВА – 519: Динамический пёс
 
1Телеовощи – 486: Сасай кудасай
 
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Источник фотографий: Depositphotos

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