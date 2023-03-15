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Оскар Айзек может сыграть Курта Воннегута в триллере Amazon про серийного убийцу

Источник: CBS Films

Оскар Айзек ведёт переговоры о том, чтобы сыграть главную роль в криминальном триллере «Адский город» (Helltown) для Amazon Studios. Если всё сложится удачно, актёру достанется роль писателя Курта Воннегута и место в команде исполнительных продюсеров проекта.

Сценаристом, продюсером и шоураннером будет Мохамед Эль Масри, у которого за плечами работа над сериалом «Разделение».

Режиссёром, соавтором сценария и ещё одним исполнительным продюсером будет Эдвард Бергер, чья картина «На Западном фронте без перемен» получила четыре «Оскара», включая статуэтку за лучший фильм на иностранном языке.

Восьмисерийная адаптация одноимённого романа Кейси Шермана расскажет историю Курта Воннегута до того, как он стал известным писателем. По сюжету главный герой начинает поиски серийного убийцы, а потом между начинающим писателем и главным подозреваемым начинает формироваться опасная связь.

Пока проект находится на начальной стадии разработки, поэтому дата его релиза пока неизвестна.

Теги
Адский город
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