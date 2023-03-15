 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2020 Фильмы 2021 Фильмы 2022 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Кей-поп
Новости
Комиксы
Новости
Блоги
Все авторы
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
 
КГ-Подкаст: Больше, длиннее и без купюр
Джокер Хоакина Феникса обновил гардероб — свежие фото со съёмок сиквела Известна дата выхода в японский прокат игрового фильма «Бессонница после школы» «Новый Токио Мяу Мяу» — трейлер и дата выхода второго сезона Таинственный анонс Зака Снайдера и Лорда Дарксайда (видео) Третий Флэш Уолли Уэст возвращается как главный спидстер DC в новой эре космического ужаса
• • •
 
СЕРИАЛЫ
КОМИКСЫ
313

Издательство Alpaca издаст комикс по «Маше и Медведю»

Источник: Alpaca

Издательство Alpaca предпочитает работать на все аудитории: наряду с каким-нибудь полным изданием «Конана» оно собирается выпускать аналог журнала Heavy Metal и… комиксы по «Маше и Медведю».

Анимационный сериал студии Animaccord повествует о приключениях маленькой (и слегка активной) девочки Маши и её друга Медведя. Помимо рекорда на YouTube по просмотрам, франчайз уже давно развился в целую кучу всего. Начиная от игрушек и заканчивая рюкзаками и тетрадками, в том числе конечно и комиксами.

Издательство сообщает:

Новые истории про любимых героев — на этот раз в комиксах, публиковавшихся в журналах «Маша и Медведь» в России и за рубежом, а теперь собранных в книжное издание. Сборник «Каждый месяц — чудеса!» повествует об одном годе из жизни наших друзей, где из месяца в месяц, день за днём всегда происходит что-то волшебное и удивительное!

Цитата из пресс-релиза

Тут важно, что за сценарий отвечает Михаил Заславкий («Ну, погоди!»), а вот за рисунок Аскольд Акишин («Мастер и Маргарита», «Амон Ра»). Это примерно, как если бы Паоло Серпиери (Druuna, Carnivora) рисовал бы комиксы по «Даше-путешественнице». Тем не менее, эта серия мультфильмов очень известна. А значит — при хорошей реализации комикс будет продаваться большими тиражами.

«Маша и Медведь. Каждый месяц - чудеса» выйдет в марте-апреле 2023 года в твёрдой обложке и в формате А4.

Теги
Комиксы
Комментарии

Ещё на эту тему

29100 млрд просмотров и «бриллиантовые кнопки» YouTube — свежие достижения сверхпопулярных «Маши и Медведя» 20«Маша и Медведь» претендует на звание самого популярного детского сериала в мире 6На карантине с «Машей и Медведем» — названы самые популярные в мире мультфильмы пандемии 18Netflix купил четвёртый сезон «Маши и Медведя»

Тоже интересно

23Разговоры, стрельба и немного аномалий: вышел новый трейлер S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chernobyl 1Плохой коп Кифер Сазерленд будет ловить серийного маньяка в новом экшен-триллере 4Сиквел «Сплетницы» закрывается после второго сезона 3Продолжаем знакомство с Baby Monster. На очереди Аса (видео) 6Приквел хоррора «Оно» от Энди Мускетти уходит в работу

Далее на КГ

2
В России издадут комикс «Новые Люди Икс» от Гранта Моррисона
 0
КГ играет: Persona 5 Royal, часть 3
 0
«Моя любовь 999 уровня к Ямада-куну» — новый трейлер и сэйю аниме про знакомства, отношения и расставания в онлайн-играх
 15
Таинственный анонс Зака Снайдера и Лорда Дарксайда (видео)
 0
На русском языке будет выходить манга «Хоть я и бездарная злодейка»
 11
Гильермо дель Торо рассказал о скрытых проявлениях расизма после победы на «Оскаре»
 1
Маленькие, да удаленькие — гномы Хаоса врываются в мир Total War: Warhammer III
 7
Анонсированы игры по вселенной «Сказок Старой Руси»
 0
«Ищура» — новые сэйю аниме про битву за звание самого крутого героя
 11
Наработки по S.T.A.L.K.E.R. 2 слили в сеть
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:
 
Финальный сезон «Снегопада» получил дату выхода
 
Кино Том Харди раскрыл текущий статус «Венома 3»
 
Это предательство: звезда «Теории большого взрыва» была против трансформации своего персонажа
 
Кино «Кошмарный» бэтмобиль Бена Аффлека из «Лиги справедливости Зака Снайдера» появился в сети (фото)
 
Игры Игры для Game Boy, GB Color и GB Advance появились на Nintendo Switch
 
Кино В новом «Чужом» пополнение — Изабела Мерсед
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2020 Фильмы 2021 Фильмы 2022 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Кей-поп
Новости
Комиксы
Новости
Блоги
Все авторы
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум

Читайте и смотрите нас в соцсетях:

ВКонтакте Телеграм ICQ Твиттер

Подкасты и стримы

Новые выпуски подкастов

 
2ЕВА
 
 
4Телеовощи – 487: Мастер декапитации
 
15Лазер-шоу «Три дебила» – 558: «Человек-муравей 3», подростки Черепашки-ниндзя, вредный дед Том Хэнкс, «Говорят женщины»
 
0Ноль кадров в секунду – 464: Хоррор с паркуром
 
6ЕВА – 519: Динамический пёс
 
1Телеовощи – 486: Сасай кудасай
 
5Лазер-шоу «Три дебила» – 557: «Марш утренней зари», «Стук в дверь», «Кит», новые фильмы по «Властелину колец»
 
7Ноль кадров в секунду – 463: Возвращение атомносердечного подкаста
 
1ЕВА – 518: Абсолютное гейство
 
2Телеовощи – 485: Куриная красная линия
Ещё

Новые комментарии

Популярные трейлеры

Все Кино Сериалы Игры Аниме
© 2002–2023 КГ

Контакты

Размещение рекламы

Пользовательское соглашение

Политика конфиденциальности

Источник фотографий: Depositphotos

Раз уж вы досюда докрутили:

Наши друзья
КритиканствоAMV News
RSS
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru