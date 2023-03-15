Издательство Alpaca издаст комикс по «Маше и Медведю»

Издательство Alpaca предпочитает работать на все аудитории: наряду с каким-нибудь полным изданием «Конана» оно собирается выпускать аналог журнала Heavy Metal и… комиксы по «Маше и Медведю».

Анимационный сериал студии Animaccord повествует о приключениях маленькой (и слегка активной) девочки Маши и её друга Медведя. Помимо рекорда на YouTube по просмотрам, франчайз уже давно развился в целую кучу всего. Начиная от игрушек и заканчивая рюкзаками и тетрадками, в том числе конечно и комиксами.

Издательство сообщает:

Новые истории про любимых героев — на этот раз в комиксах, публиковавшихся в журналах «Маша и Медведь» в России и за рубежом, а теперь собранных в книжное издание. Сборник «Каждый месяц — чудеса!» повествует об одном годе из жизни наших друзей, где из месяца в месяц, день за днём всегда происходит что-то волшебное и удивительное! Цитата из пресс-релиза

Тут важно, что за сценарий отвечает Михаил Заславкий («Ну, погоди!»), а вот за рисунок Аскольд Акишин («Мастер и Маргарита», «Амон Ра»). Это примерно, как если бы Паоло Серпиери (Druuna, Carnivora) рисовал бы комиксы по «Даше-путешественнице». Тем не менее, эта серия мультфильмов очень известна. А значит — при хорошей реализации комикс будет продаваться большими тиражами.

«Маша и Медведь. Каждый месяц - чудеса» выйдет в марте-апреле 2023 года в твёрдой обложке и в формате А4.