100 млрд просмотров и «бриллиантовые кнопки» YouTube — свежие достижения сверхпопулярных «Маши и Медведя»

Отечественный комедийный мультсериал «Маша и Медведь» за время своего существования не единожды доказал свою исключительную популярность на родине и далеко за её пределами. Новостями о свежих впечатляющих достижениях анимационного проекта «Анимаккорда» поделилась пресс-служба студии.

Стартовавшая в 2009 году анимационная комедия, разросшийся до пяти сезонов, недавно набрала на YouTube свыше 100 млрд просмотров по всему миру. Благодаря неутихающей популярности у международной аудитории пять официальных YouTube-каналов сериала — русский, украинский, английский испанский и португальский — удостоились специальной награды видеосервиса в виде «бриллиантовой кнопки» YouTube (Diamond Creator Awards).

По данным пресс-службы, зарубежная аудитория «Маши и Медведя» продолжает расти. К концу прошлого года англоязычный канал сериала увеличился почти вдвое — с 10 млн до 20 млн зрителей. В августе аналитическая фирма Parrot Analytics отмечала, что «Маша и Медведь» возглавляет список самых востребованных сериалов для дошкольников в мире.