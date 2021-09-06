«Мистер и миссис Смит» не сошлись характерами — Фиби Уоллер-Бридж покинула ремейк из-за Дональда Гловера

Большие приятели и коллеги по «Хану Соло» Дональд Гловер («Атланта») и Фиби Уоллер-Бридж («Дрянь») больше не работают вместе над многосерийным ремейком «Мистер и миссис Смит». Сообщается, что между ними встали пресловутые творческие разногласия, и актриса приняла решение сериал покинуть. Однако, что более важно, дружбе ничего не угрожает — расставание было мирным.

Таким образом, роль Уоллер-Бридж будет рекастнута, а значит, нас ждёт новая миссис Смит. Гловер же, которому и принадлежала идея, остаётся создателем, исполнительным продюсером и главной звездой проекта.

Никаких переносов в связи с этим также не предвидится — сериал должен выйти на Amazon в следующем году. Фанческа Слоун («Фарго») по-прежнему значится шоураннером. В команду исполнительных продюсеров входят также Ярив Милчэн и Майкл Шефер.