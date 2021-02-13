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Первоисточник: ew.com Прямая ссылка на новость:

«Мистер и миссис Смит» превратят в сериал с Дональдом Гловером и Фиби Уоллер-Бридж в главных ролях

Отлично сработавшиеся в «Хане Соло» Дональд Гловер («Атланта») и Фиби Уоллер-Бридж («Дрянь») снова поработают вместе. Знатоки комедийного жанра сыграют знаменитую убойную парочку из комедийного боевика «Мистер и миссис Смит» с Брэдом Питтом и Анджелиной Джоли. Многосерийную версию вышедшей в 2005 году картины заказал в производство потоковый сервис Amazon.

В неожиданном переосмыслении комедийного экшена Гловер и Уоллер-Бридж сыграют супругов, которые в один прекрасный день выясняют, что его вторая половина — суперагент, работающий на конкурирующую фирму.

Соавтором проекта выступает Фанческа Слоун («Фарго»), которая также входит в команду исполнительных продюсеров совместно с Уоллер-Бридж и Гловером. Премьера сериала запланирована на следующий год.

Темы
 
Мистер и миссис Смит Мистер и миссис Смит
Комментарии (2)

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