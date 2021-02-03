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Первоисточник: variety.com Прямая ссылка на новость:

Джон Бойега, «Мандалорец», «Тед Лассо», «Эмили в Париже» и другие номинанты на «Золотой глобус 2021»

Объявлены номинанты на ежегодную премию «Золотой глобус» в области телевидения, и компетентное жюри в 78-й раз отобрало самых достойных кандидатов на престижные награды. Лидером по упоминаниям в этом году стал потоковый сервис Netflix, собравший 42 номинации, в частности благодаря исторической драме «Корона», мини-сериалу «Ход королевы» и, представьте себе, романтической комедии «Эмили в Париже».

Личную номинацию заслуженно получила Аня Тейлор-Джой. А ещё внимания наконец-то добился пламенный борец с расизмом Джон Бойега, отмеченный жюри в многосерийной антологии Стива Маккуина «Голос перемен».

Церемония награждения лауреатов запланирована на 28 февраля.

Лучший драматический сериал:

Лучший комедийный сериал:

Лучший мини-сериал или телефильм:

Лучший актёр (драматический сериал):

Лучший актёр (комедийный сериал):

Лучший актёр (мини-сериал или телефильм):

Лучший актёр второго плана (сериал, мини-сериал или телефильм):

Лучшая актриса (драматический сериал):

Лучшая актриса (комедийный сериал):

Лучшая актриса (мини-сериал или телефильм):

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