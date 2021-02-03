Джон Бойега, «Мандалорец», «Тед Лассо», «Эмили в Париже» и другие номинанты на «Золотой глобус 2021»

Объявлены номинанты на ежегодную премию «Золотой глобус» в области телевидения, и компетентное жюри в 78-й раз отобрало самых достойных кандидатов на престижные награды. Лидером по упоминаниям в этом году стал потоковый сервис Netflix, собравший 42 номинации, в частности благодаря исторической драме «Корона», мини-сериалу «Ход королевы» и, представьте себе, романтической комедии «Эмили в Париже».
Личную номинацию заслуженно получила Аня Тейлор-Джой. А ещё внимания наконец-то добился пламенный борец с расизмом Джон Бойега, отмеченный жюри в многосерийной антологии Стива Маккуина «Голос перемен».
Церемония награждения лауреатов запланирована на 28 февраля.
Лучший драматический сериал:
- «Корона» (Netflix)
- «Страна Лавкрафта» (HBO)
- «Мандалорец» (Disney+)
- «Озарк» (Netflix)
- «Рэтчед» (Netflix)
Лучший комедийный сериал:
- «Стюардесса» (HBO Max)
- «Великая» (Hulu)
- «Шиттс Крик» (CBC)
- «Эмили в Париже»
- «Тед Лассо» (Apple TV+)
Лучший мини-сериал или телефильм:
- «Нормальные люди», (Hulu/BBC)
- «Ход королевы», (Netflix)
- «Голос перемен», (Amazon/BBC)
- «Отыграть назад», (HBO)
- «Неортодоксальная», (Netflix)
Лучший актёр (драматический сериал):
- Джейсон Бейтман, «Озарк»
- Джош О’Коннор, «Корона»
- Боб Оденкёрк, «Лучше звоните Солу»
- Аль Пачино, «Охотники»
- Мэттью Рис, «Перри Мейсон»
Лучший актёр (комедийный сериал):
- Дон Чидл, «Чёрный понедельник»
- Николас Холт, «Великая»
- Юджин Леви, «Шиттс Крик»
- Джейсон Судейкис, «Тед Лассо»
- Рами Юссеф, «Рами»
Лучший актёр (мини-сериал или телефильм):
- Брайан Крэнстон, «Ваша честь»
- Джефф Дэниелс, «Правило Коми»
- Хью Грант, «Отыграть назад»
- Итан Хоук, «Птица доброго господа»
- Марк Руфало, «В этом я уверен»
Лучший актёр второго плана (сериал, мини-сериал или телефильм):
- Джон Бойега, «Голос перемен»
- Брендон Глисон, «Правило Коми»
- Дэн Леви, «Шиттс Крик»
- Джим Парсонс, «Голливуд»
- Дональда Сазерленд, «Отыграть назад»
Лучшая актриса (драматический сериал):
- Оливия Колман, «Корона»
- Джоди Комер, «Убивая Еву»
- Эмма Коррин, «Корона»
- Лора Линни, «Озарк»
- Сара Полсон, «Рэтчед»
Лучшая актриса (комедийный сериал):
- Лили Коллинз, «Эмили в Париже»
- Кейли Куоко, «Стюардесса»
- Эль Фаннинг, «Великая»
- Джейн Леви, «Необыкновенный плейлист Зои»
- Кэтрин О’Хара, «Шиттс Крик»
Лучшая актриса (мини-сериал или телефильм):
- Кейт Бланшетт, «Миссис Америка»
- Шира Хаас, «Неортодоксальная»
- Николь Кидман, «Отыграть назад»
- Аня Тейлор-Джой, «Ход королевы»
- Дэйзи Эдгар-Джонс, «Нормальные люди»
Лучшая актриса второго плана (сериал, мини-сериал или телефильм):
- Джиллиан Андерсон, «Корона»
- Хелена Бонэм Кратер, «Корона»
- Джулия Гарнер, «Озарк»
- Энни Мёрфи, «Шиттс Крик»
- Синтия Никсон, «Рэтчед»
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