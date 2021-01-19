Critics Choice Awards: «Мандалорец» и «Ход королевы» претендуют на звание лучшего сериала года, «Озарк» и «Корона» лидируют по номинациям

Сегодня состоялось объявление номинантов грядущей премии Critics Choice TV Awards, считающейся предвестником «Золотого глобуса», а впоследствии и «Эмми». Среди драм лидируют «Корона» (6 номинаций), «Озарк» (6) и «Страна Лавкрафта» (5). Не обошлось и без любимчика зрителей «Мандалорца», который тоже претендует на звание лучшего сериала года.
В комедийных номинациях больше всего упоминаний — по пять — заработали «Шиттс Крик» и «Реальные упыри», но надо полагать, «Тед Лассо» серьёзно настроен оставить их без главных наград. Среди мини-сериалов в лидеры выбился «Миссис Америка» с Кейт Бланшетт, но очевидным фаворитом, разумеется, выглядит «Ход королевы» с Аней Тейлор-Джой.
Полный список номинантов Critics Choice TV Awards:
Лучший драматический сериал:
Лучший актёр драматического сериала:
Джейсон Бейтман — «Озарк»
Стерлинг К. Браун — «Это мы»
Джонатан Мэйджерс — «Страна Лавкрафта»
Джош О’Коннор — «Корона»
Боб Оденкёрк — «Лучше звоните Солу»
Мэттью Риз — «Перри Мейсон»
Лучшая актриса драматического сериала:
Кристин Барански — «Хорошая борьба»
Оливия Колман — «Корона»
Эмма Коррин — «Корона»
Клэр Дэйнс — «Родина»
Лора Линни — «Озарк»
Джерни Смоллетт — «Страна Лавкрафта»
Лучший актёр второго плана драматического сериала:
Джонатан Бэнкс — «Лучше звоните Солу»
Джастин Хартли — «Это мы»
Джон Литгоу — «Перри Мейсон»
Тобайас Мензис — «Корона»
Том Пелфри — «Озарк»
Майкл К. Уильямс — «Страна Лавкрафта»
Лучшая актриса второго плана драматического сериала:
Джиллиан Андерсон — «Корона»
Синтия Эриво — «Чужак»
Джулия Гарнер — «Озарк»
Джанет Мактир — «Озарк»
Вунми Моссаку — «Страна Лавкрафта»
Рэй Сихорн — «Лучше звоните Солу»
Лучший комедийный сериал:
Лучший актёр комедийного сериала:
Хэнк Азария — «Брокмайр»
Мэтт Берри — «Реальные упыри»
Николас Холт — «Великая»
Юджин Леви — «Шиттс Крик»
Джейсон Судейкис — «Тед Лассо»
Рами Юссеф — «Рами»
Лучшая актриса комедийного сериала:
Памела Адлон — «Всё к лучшему»
Кристина Эпплгейт — «Мёртв для меня»
Кейли Куоко — «Стюардесса»
Натасия Деметриу — «Реальные упыри»
Кэтрин О’Хара — «Шиттс Крик»
Исса Рэй — «Белая ворона»
Лучший актёр второго плана комедийного сериала:
Уильям Фихтнер — «Мамочка»
Харви Гильен — «Реальные упыри»
Дэн Леви — «Шиттс Крик»
Алекс Ньюэлл — «Необыкновенный плейлист Зои»
Марк Прокш — «Реальные упыри»
Эндрю Рэннеллс — «Чёрный понедельник»
Лучшая актриса второго плана комедийного сериала:
Алисия Горансон — «Коннеры»
Рита Морено — «Однажды за один раз»
Энни Мёрфи — «Шиттс Крик»
Эшли Парк — «Эмили в Париже»
Джейми Прессли — «Мамочка»
Ханна Уэддингхэм — «Тед Лассо»
Лучший мини-сериал:
«Нормальные люди»
«Маленький топор»
«Неортодоксальная»
Лучший телефильм:
«Между миром и мной»
«Сестры Кларк: Первые леди Евангелия»
«Что для меня значит Конституция»
Лучший актёр мини-сериала или телефильма:
Джон Бойега — «Маленький топор»
Хью Грант — «Отыграть назад»
Пол Мескал — «Нормальные люди»
Крис Рок — «Фарго»
Марк Руффало — «В этом я уверен»
Морган Спектор — «Заговор против Америки»
Лучшая актриса мини-сериала или телефильма:
Кейт Бланшетт — «Миссис Америка»
Михаэла Коэл — «Я могу тебя уничтожить»
Дейзи Эдгар-Джонс — «Нормальные люди»
Шира Хаас — «Неортодоксальная»
Аня Тейлор-Джой — «Ход королевы»
Тесса Томпсон — «Любовь Сильви»
Лучший актёр второго плана мини-сериала или телефильма:
Давид Диггс — «Птица доброго Господа»
Джошуа Калеб Джонсон — «Птица доброго Господа»
Дилан Макдермотт — «Голливуд»
Дональд Сазерленд — «Отыграть назад»
Глинн Тёрмен — «Фарго»
Джон Туртурро — «Заговор против Америки»
Лучшая актриса второго плана мини-сериала или телефильма:
Узо Адуба — «Миссис Америка»
Бетси Брандт — «Родственные души»
Мариэль Хеллер — «Ход королевы»
Марго Мартиндейл — «Миссис Америка»
Вайнона Райдер — «Заговор против Америки»
Трейси Ульман — «Миссис Америка»