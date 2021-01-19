Critics Choice Awards: «Мандалорец» и «Ход королевы» претендуют на звание лучшего сериала года, «Озарк» и «Корона» лидируют по номинациям

Сегодня состоялось объявление номинантов грядущей премии Critics Choice TV Awards, считающейся предвестником «Золотого глобуса», а впоследствии и «Эмми». Среди драм лидируют «Корона» (6 номинаций), «Озарк» (6) и «Страна Лавкрафта» (5). Не обошлось и без любимчика зрителей «Мандалорца», который тоже претендует на звание лучшего сериала года.

В комедийных номинациях больше всего упоминаний — по пять — заработали «Шиттс Крик» и «Реальные упыри», но надо полагать, «Тед Лассо» серьёзно настроен оставить их без главных наград. Среди мини-сериалов в лидеры выбился «Миссис Америка» с Кейт Бланшетт, но очевидным фаворитом, разумеется, выглядит «Ход королевы» с Аней Тейлор-Джой.

Полный список номинантов Critics Choice TV Awards:

Лучший драматический сериал:

Лучший актёр драматического сериала:

Лучшая актриса драматического сериала:

Лучший актёр второго плана драматического сериала:

Лучшая актриса второго плана драматического сериала:

Лучший комедийный сериал:

Лучший актёр комедийного сериала:

Лучшая актриса комедийного сериала:

Лучший актёр второго плана комедийного сериала:

Лучшая актриса второго плана комедийного сериала:

Лучший мини-сериал:

Лучший телефильм:

«Безупречный»

«Между миром и мной»

«Сестры Кларк: Первые леди Евангелия»

«Гамильтон»

«Любовь Сильви»

«Что для меня значит Конституция»

Лучший актёр мини-сериала или телефильма:

Лучшая актриса мини-сериала или телефильма:

Лучший актёр второго плана мини-сериала или телефильма:

Лучшая актриса второго плана мини-сериала или телефильма: