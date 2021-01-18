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Первоисточник: screenrant.com Прямая ссылка на новость:

Энтони Маки заявил, что знает абсолютно всё о Четвёртой фазе Marvel

Исполнитель роли Сокола (Сэма Уилсона) в MCU Энтони Маки — один из самопровозглашённых избранных, кто в курсе всех новинок и неожиданностей Четвёртой фазы Marvel. Оную на прошлой неделе открыл сериал «ВандаВижн», и глава Marvel Studios Кевин Файги пока отказывается признаваться, когда и чем эта фаза закончится. Зато доподлинно известно, что в неё помимо фильмов входят все марвеловские сериалы на Disney+. Но это далеко не единственное отличие новой главы в экранной вселенной Marvel.

В беседе с изданием ET Canada Маки, который уже в марте вернётся к своей крылатой роли в фантастическом боевике «Сокол и Зимний солдат», анонсировал крышесносящие сюрпризы для зрителей. Актёр заявил, что ему студийные боссы «разболтали всё» о Четвёртой фазе. Но откровенничать и вдаваться в детали он, конечно же, не будет.

Эта фаза очень сильно отличается от предыдущих. Они представят на экране множество интересных персонажей, и в Четвёртой фазе случится много такого, чего зрители не ожидают. Жду не дождусь увидеть реакцию аудитории на все эти вещи.

Понадеемся, что помимо расового, гендерного и прочего разнообразия новой фазе Marvel действительно удастся чем-нибудь искренне удивить своих многочисленных поклонников.

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