Прощаемся с Томми Шелби — «Острые козырьки» завершаются шестым сезоном

Сегодня Стивен Найт — бессменный сценарист и создатель знаменитой криминальной драмы «Острые козырьки» с Киллианом Мёрфи — объявил о начале съёмок шестого сезона и сообщил, что этот сезон будет для сериала последним. Правда, Найт упомянул, мол, история семейства Шелби продолжится в ином формате. В каком именно, пока уточнять не стал.

Гангстерская сага о семействе Томаса Шелби из Бирмингема, прокладывающего себе путь к богатству и власти, вернёт в повествование персонажей Мёрфи, Хелен Макрори, Пола Андерсона, Софи Рандл и Финна Коула. В актёрском составе также значатся Аня Тейлор-Джой, Брайан Глисон, Нил Маскелл, Сэм Клафлин и Стивен Грэм.

К своим режиссёрским обязанностям вернулся постановщик пятого сезона Энтони Бирн («Последнее королевство»). Производством сериала BBC One и Netlix занимаются Caryn Mandabach Productions и Tiger Aspect Productions.