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Сорвиголова и Мизинец встретились в Дублине: Чарли Кокс и Эйдан Гиллен снимаются в криминальной драме «Род»

Ирландский вещатель RTÉ и скандинавский стриминговый сервис Viaplay взялись за производство многосерийного проекта «Род» (Kin), главные роли в котором играют Чарли Кокс («Сорвиголова», «Подпольная империя») и Эйдан Гиллен («Игра престолов», «Острые козырьки»).

Сериал представляет собой жизнеописание вымышленной дублинской семьи, вовлечённой в войну криминальных группировок. Основной темой сюжета станет нерушимость кровных уз. Помимо Кокса и Гиллена в сериале снимаются Клэр Данн, Мария Дойл Кеннеди, Эммет Скэнлэн, Сэм Кили и Киаран Хайндс.

Создателями сериала выступают коллеги-сценаристы «Последнего королевства» Питер Маккена и Киаран Доннелли. Режиссирует Диармид Гоггинс. В производственном процессе также участвуют телевизионный отдел продюсерской студии Bron («Джокер») и Headline Pictures («Человек в высоком замке»). Съёмки уже стартовали и проходят в Дублине и окрестностях.

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