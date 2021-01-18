Телеовощи. Выпуск 374: Тьма возможностей

Оценки
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Содержание
Оценки эпизодов
|00:12 —
|Благодарности и болтовня
|18:54 —
|Обсуждение новостей
|52:09 —
|«Зови меня Кэт» (Call Me Kat) — 1x01
|01:02:39 —
|«Трансформеры: Война за Кибертрон» — 2x01–06
|01:18:36 —
|«История ругательств» (History of Swear Words) — 1x01–02
|01:26:10 —
|«Стража» (The Watch) — 1x01
|02:09:54 —
|«Кобра Кай» — 3x01–10
|02:38:46 —
|«Новобранец» — 3x01
|02:47:48 —
|«Пространство» — 5x06
|03:09:37 —
|«Гусар» — 1x02
|03:16:11 —
|«Алиса в Пограничье» — 1x02
|03:28:11 —
|«Последний танец» — 1x02
|03:35:37 —
|«Голяк» — 1x02
|03:44:14 —
|«Игра на выживание» — 1x02–03
|03:53:19 —
|«Бесконечный поезд» — 1x02
|03:57:07 —
|«Дом совы» — 1x02
|03:59:20 —
|«Хильда» — 1x02
|04:11:01 —
|«Чародей» — 1x08 (впечатления Льва и Ларисы)
|04:17:58 —
|«Вавилон 5» — 4x09 (впечатления Юрия)
|04:28:11 —
|«Футурама» — 1x14 (впечатления Ларисы)
|04:32:31 —
|«Тьма» — 1x07 (впечатления Льва)
|04:46:52 —
|«Звёздные войны: Войны клонов» — 2x05 (впечатления Юрия и Льва)
|04:58:31 —
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