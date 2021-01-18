«Место встречи изменить нельзя» на новый лад: Константин Хабенский и Андрей Бурковский ловят бандитов в послевоенном триллере «За час до рассвета» (тизер)

Стриминговый сервис more.tv совместно с телеканалом «НТВ» презентовали первый тизер многосерийного исторического триллера «За час до рассвета», где Константин Хабенский отыгрывает условного Жеглова, а Андрей Бурковский — Шарапова. Премьеру обещают скоро, но даты выхода у сериала пока нет.

События драматического ретро-триллера разворачиваются в 1946 году. Вернувшийся с фронта лейтенант Денис Журавлёв (Бурковский) отправляется работать в милицию, где попадает под начало майора Шумейко (Хабенский), за свой крутой нрав получившего прозвище Сатана. Вместе главным героям предстоит выследить и поймать банду опасных преступников во главе с бандитом по кличке Клещ.

За режиссуру отвечает Игорь Зайцев («Тобол»), а продюсирует проект Фёдор Бондаручк. В остальных ролях — Артур Смольянинов, Алёна Михайлова, Максим Белбородов, Артур Ваха, Агния Дитковските, Александра Флоринская и другие.

Официальный постер: