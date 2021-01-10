Всё могло быть хуже: глава Marvel радуется, что коронавирус не сорвал премьеру «Мстителей: Финала»

Нельзя утверждать, что киновселенная Marvel не страдает от индустриальных проблем, связанных с пандемией коронавируса. Кинотеатры закрыты, зрители сидят дома и миллиарды не капают; премьеры художественных фильмов постоянно переносят и самая близка лента — «Чёрная вдова», которая может выйти (а может и не) 6 мая 2021 года.

Но глава студии Кевин Файги не унывает — могло быть хуже:

Если бы наш темп в 2018-м и в 2019-м сорвался бы таким образом, аккурат к выходу «Финала», сложно представить, как бы мы сильно ломали головы. С другими проектами всё не так уж плохо.

Другие проекты — сериалы вроде «ВандаВижн» и «Сокол и Зимний солдат». Тут даже всё наоборот:

Непредвиденные факторы часто играли Marvel на руку.

Файги уверяет, что ковид никак не повлиял на творческий процесс. Также он подтвердил, что «Сокол и Зимний солдат» должны были выйти первыми, но теперь Кевин рад ещё больше тому, что шоу про Алую ведьму выбилось в лидеры.

«ВандаВижн» выходит на Disney+ 15 января сразу с двумя эпизодами.