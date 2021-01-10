Неделя сериалов на КГ — главные новости 4–10 января

Джина Карано о громком камео во втором сезоне «Мандалорца» и своём отношении к хейтерам в сети. Первым восхищена, ко вторым безразлична.

В Дании разгорается скандал из-за премьеры детского мультсериала о мужчине с длиннейшим в мире пенисом. Вещатель защищает сериал, призывая взглянуть на него глазами детей.

Франчайз «Звёздные войны» обновил свой официальный таймлайн. И нет, сиквелы из него пока никто не выпилил.

Супергероиня успешно сливается с местностью на свежем постере второго сезона «Бэтвумен». Плакат обещает новое — наверняка захватывающее — начало.

Майкл С. Холл тоже недоволен концовкой «Декстера». И потому надеется на концовку Клайда Филлипса.