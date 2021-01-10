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СЕРИАЛЫ
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Неделя сериалов на КГ — главные новости 4–10 января
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Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
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Выйдут в январе

11 Пн20:00Лазер-шоу «Три дебила» (трансляция)
12 Вт20:00ЕВА (трансляция)
 
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