Неделя сериалов на КГ — главные новости 4–10 января

Джоди Уиттакер готовится распрощаться с «Доктором Кто». Кто следующий?
Джина Карано о громком камео во втором сезоне «Мандалорца» и своём отношении к хейтерам в сети. Первым восхищена, ко вторым безразлична.
В Дании разгорается скандал из-за премьеры детского мультсериала о мужчине с длиннейшим в мире пенисом. Вещатель защищает сериал, призывая взглянуть на него глазами детей.
Очередной хит Netflix: «Бриджертоны» обошли по популярности «Ход королевы», «Люцифера» и «Академию Амбрелла». Второй сезон официально неизбежен.
The CW передумал снимать женский спин-офф «Стрелы». Канарейки не взлетели.
Франчайз «Звёздные войны» обновил свой официальный таймлайн. И нет, сиквелы из него пока никто не выпилил.
Слух: «Сокол и Зимний солдат» представят Патриота из Юных Мстителей. Супергероя сыграет Элайджа Ричардсон.
Супергероиня успешно сливается с местностью на свежем постере второго сезона «Бэтвумен». Плакат обещает новое — наверняка захватывающее — начало.
Майкл С. Холл тоже недоволен концовкой «Декстера». И потому надеется на концовку Клайда Филлипса.
Из-за «Игры престолов» HBO лишился половины своей взрослой аудитории. Завершение сериала повлекло за собой массовый отток зрителей.