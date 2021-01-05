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Первоисточник: deadline.com Прямая ссылка на новость:

Майкл С. Холл тоже недоволен концовкой «Декстера»

В прошлом октябре Showtime преподнёс фанатам «Декстера» волнующий сюрприз — кабельный канал анонсировал возвращение проекта на экраны в виде мини-сериала, который подарит сюжету новую концовку. И отвечает за неё шоураннер первых сезонов Клайд Филлипс.

Новость невероятно обрадовала тех поклонников сериала, кого финал истории, презентованный в 2013 году, изрядно разочаровал. Среди недовольных и озадаченных, к слову, исполнитель титульной партии Майкл С. Холл, которого радует возвращение героя на экраны, о чём он и заявил в недавнем интервью Daily Beast.

Будем реалистами: зрителей порядком разочаровала концовка сериала, и с тех пор теплилась надежда, что однажды появится история [для продолжения], достойная того, чтобы её рассказать. Я принадлежу к тем, кто гадал: «Что, чёрт возьми стряслось с этим парнем?» Поэтому я невероятно рад вернуться к роли.

Актёр, к слову, не стал пускаться в откровенную критику, добавив, что действия главного героя в целом оправданны, однако он прекрасно понимает, что мы живём в эру, когда ожидания зрителей очень высоки, особенно когда речь заходит о сериальных концовках. Этим ожиданиям так или иначе желательно соответствовать.

Получится ли у Филлипса и компании порадовать аудиторию, узнаем к концу этого года. Неожиданное 10-серийное продолжение стартует осенью.

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