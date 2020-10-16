Шоураннер первых сезонов «Декстера»: мини-сериал — не продолжение, а шанс показать другой финал

Пару дней назад кабельный канал Showtime сообщил о неожиданном возвращении на голубые экраны одного из самых знаменитых маньяков телевидения. Зрителей ждёт 10-серийный мини-сериал «Декстер» с Майклом С. Холлом в главной роли и шоураннером Клайдом Филлипсом, отвечавшим за первые четыре сезона проекта.

Программный директор Showtime Гэри Левин отметил, что «Декстер» — особенный проект как для миллионов фанатов, так и для канала, поэтому вернуться к нему они решились бы только в том случае, если бы отыскался достаточно свежий творческий подход, достойный оригинала. По словам Левина, Филлипс и Холл его нашли, поэтому всем не терпится приступить к съёмкам.

Шоураннер так охарактеризовал своё возвращение к сериалу: