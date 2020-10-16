Вампиры-пионеры и немного советской эротики — вышел трейлер хоррора «Пищеблок» по роману Алексея Иванова

Следующим летом на «КиноПоиске HD» выйдет новый амбициозный сериал «Пищеблок» от продюсерской компании «Среда» — этакий хоррор с налётом советского нуара, а ещё там будут вампиры. Заинтересовались? Вот вам первый трейлер:

Действие сериала по мотивам одноимённого романа Алексея Иванова («Географ глобус пропил») происходит в 1980-м в пионерском лагере на берегу Волги. Главный герой Валерка обнаруживает, что его сосед по комнате по ночам попивает кровушку у других детей, а это может значить лишь одно: среди пионеров прячутся вампиры. Отважный мальчик вместе с вожатым Игорем, чья девушка попала в лапы кровососов, решает бросить вызов нечисти.

Режиссирует Святослав Подгаевский («Яга. Кошмар темного леса»). В ролях Пётр Натаров, Даниил Вершинин, Ангелина Стречина, Илья Коробко, Ирина Пегова, Сергей Шакуров и Тимофей Трибунцев.

Премьера намечена на июнь 2021 года.