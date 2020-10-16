Ситком «Последний настоящий мужчина» с Тимом Алленом завершится на девятом сезоне

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

Спасённый пару лет назад от закрытия и перебравшийся с канала ABC на FOX ситком «Последний настоящий мужчина» с Тимом Алленом в главной роли подходит к своему логическому завершению. Девятый сезон станет для сериала последним, и это не решение телевещателя закрыть проект, так рассудили его авторы.

Семейная комедия от создателя Джека Бёрдитта и шоураннера Кевина Эбботта рассказывает о непростой, но весёлой жизни Майка Бакстера (Аллен), его супруги и трёх дочерей. В сериале также снимаются Нэнси Трэвис, Джонатан Адамс, Аманда Фуллер, Кристоф Сандерс и Джордан Мастерсон.

По информации Deadline, съёмки заключительного сезона длительностью 21 эпизод начнутся на этой неделе. Премьера запланирована на январь.