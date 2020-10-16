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Эндрю Скотт предрекает начало величайшей войны в трейлере второго сезона «Тёмных начал» без Джеймса Макэвоя

Второй сезон фэнтези «Тёмные начала» выйдет на HBO Max уже 16 ноября, а пока он обзавёлся свежим трейлером — и там ещё больше Рут Уилсон, Лин-Мануэля Миранды и примкнувшего к ним в конце первого сезона Эндрю Скотта («Шерлок», «Дрянь»):

В экранизации знаменитой серии Филипа Пулмана также снимаются Дафни Кин и Амир Уилсон, а вот Джеймс Макэвой в продолжении не появится.

Второй сезон будет снят по книге «Чудесный нож»: юная Лира Белаква (Кин) попадает в новый мир и встречает мальчика по имени Уилл — у того есть волшебный нож, с помощью которого они смогут путешествовать по измерениям.

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Видео Тёмные начала
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