The CW передумал снимать женский спин-офф «Стрелы»

В позапрошлом году телеканал The CW, к тому времени готовившийся попрощаться со «Стрелой» и Стивеном Амеллом в роли Оливера Куина, одобрил в разработку пилотный эпизод духовного наследника зачинателя Arrowverse — женского спин-оффа под названием «Зелёная стрела и Канарейки». Как выяснилось, дальше этого этапа проект не продвинется — канал отказался снимать полноценный сериал.

Предполагалось, что история в декорациях 2040 года сосредоточится на Мие Куин (Кэтрин Макнамара) — дочери Оливера и Фелисити из будущего, взявшей себе прозвище Зелёная стрела. В компанию ей прочили двух Чёрных канареек: Лорел Лэнс (Кэти Кэссиди) и Дину Дрейк (Джулиана Харкви).

Шоураннер Бет Шварц написала сценарий пилота вместе с Марком Гуггенхаймом, Джилл Бланкеншип и Оскаром Бальдеррама. Эпизод из будущего вошёл в финальный сезон «Стрелы», зрители видели его в прошлом январе.