 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2020 Фильмы 2021 Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
   
По пути к миллиарду «Последний богатырь: Корень зла» побил «Непосредственно Каху» Зендея и Джон Дэвид Вашингтон эмоционально насилуют друг друга в трейлере драмы «Малкольм и Мари» (русские субтитры) Альтернативная «Стража» разжилась свежими кадрами из первых эпизодов Legendary Entertainment и Warner Bros. договорились по поводу «Годзиллы против Конга», но по «Дюне» решения ещё нет «Русалочка» продолжает чернеть — в актёрский состав диснеевской сказки записалась Нома Думезвени
3
СЕРИАЛЫ
259
 
Первоисточник: deadline.com Прямая ссылка на новость:

The CW передумал снимать женский спин-офф «Стрелы»

В позапрошлом году телеканал The CW, к тому времени готовившийся попрощаться со «Стрелой» и Стивеном Амеллом в роли Оливера Куина, одобрил в разработку пилотный эпизод духовного наследника зачинателя Arrowverse — женского спин-оффа под названием «Зелёная стрела и Канарейки». Как выяснилось, дальше этого этапа проект не продвинется — канал отказался снимать полноценный сериал.

Предполагалось, что история в декорациях 2040 года сосредоточится на Мие Куин (Кэтрин Макнамара) — дочери Оливера и Фелисити из будущего, взявшей себе прозвище Зелёная стрела. В компанию ей прочили двух Чёрных канареек: Лорел Лэнс (Кэти Кэссиди) и Дину Дрейк (Джулиана Харкви).

Шоураннер Бет Шварц написала сценарий пилота вместе с Марком Гуггенхаймом, Джилл Бланкеншип и Оскаром Бальдеррама. Эпизод из будущего вошёл в финальный сезон «Стрелы», зрители видели его в прошлом январе.

3 Обсудить
Темы
 
Стрела
 8 январяДжаред Падалеки буянит и юморит в свежем трейлере ребута «Крутого Уокера» 5 январяСупергероиня успешно сливается с местностью на свежем постере второго сезона «Бэтвумен» 29 декабря 2020 годаСупермен, Лоис и их потомство в первом трейлере семейно-супергеройской драмы The CW
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:

Похожие материалы

 
«Мандалорец» обогнал «Пацанов», став лидером по пиратским скачиваниям в 2020 году
 
Аниме Новое аниме зимы 2021 года
 
The CW передумал снимать женский спин-офф «Стрелы»

Тоже интересно

 
Игры Разработчики Cyberpunk 2077 обвинили руководство в лицемерии
 
Кино «Богемская рапсодия» — трейлер
 
Игры Blizzard смягчила наказание для прогеймера, поддержавшего протестные движения в Гонконге
 
Кино Тодд Филлипс уже готов снять продолжение «Джокера»
 
Кино Женщины-шпионы во главе с Джессикой Честейн утрут нос Джеймсу Бонду
 
Кино Исследование выяснило, что зрители одобряют новую Русалочку
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2020 Фильмы 2021 Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум

Подкасты и стримы

Выйдут в январе

10 Вс18:00Ноль кадров в секунду (трансляция для спонсоров)
11 Пн20:00Лазер-шоу «Три дебила» (трансляция)
12 Вт20:00ЕВА (трансляция)
 
14 Чт20:00Телеовощи (трансляция для спонсоров)

Ссылка на трансляцию доступна только спонсорам. Вы можете стать одним из них, поддержав нас на «Патреоне».

 Patreon
17 Вс18:00Ноль кадров в секунду (трансляция для спонсоров)

Новые выпуски подкастов

 
3Телеовощи – 373: Вы это заказывали
 
 
2Ноль кадров в секунду – 350: Как Гоги и Лев тачку угнали
 
4ЕВА
 
 
24Лазер-шоу «Три дебила» – 443: «Чудо-женщина: 1984» — худший фильм DC?
 
4ЕВА – 405: План Одина
Ещё

Самое обсуждаемое за неделю

Все Кино Сериалы Игры Аниме

Новые комментарии

ICQ ВКонтакте YouTube Инстаграм ВК.Аниме

Популярные трейлеры

Все Кино Сериалы Игры Аниме
Наши друзья
Критиканство КиноПередовая AMV News
© 2002–2021 КГ

Всеяредакция

Размещение рекламы

Книга жалоб и предложений

Мнение Всеяредакции

Раз уж вы досюда докрутили:

RSS
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru