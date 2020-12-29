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Супермен, Лоис и их потомство в первом трейлере семейно-супергеройской драмы The CW

Вы не ждали, а он вышел — первый трейлер «Супермена и Лоис», очередного детища неугомонного The CW. Премьера намечена на 23 февраля, а главные роли исполняют Тайлер Хэклин, Битси Таллок, Эммануэль Шрики, Инди Наваретт, Эрик Валдез, Джордан Эльзасс, Александр Гарфин, Дилан Уолш и Уоли Паркс.

Супергеройская драма свернёт в семейное русло и расскажет о буднях супружеской пары Кларка Кента и Лоис Лейн, уже успевшей обзавестись потомством. Разумеется, они продолжат нагонять страх на злодеев в перерывах между решением насущных бытовых проблем.

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