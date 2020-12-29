Оксана Акиньшина и Никита Ефремов впускают хаос в свою жизнь в трейлере драмы «Полёт»

Телеканал «ТНТ» представляет свою первую многосерийную премьеру 2021 года — психологическую драму Петра Тодоровского «Полёт» с Оксаной Акиньшиной и Никитой Ефремовым. Трейлер сериала обещает современную и вместе с тем универсальную историю о человеческих страстях и не всегда успешных попытках бороться с ними.

Отправной точкой остросюжетной истории станет путаница, спасшая жизни сразу нескольким сотрудникам одной строительной компании. Москвичи собираются лететь в Пермь, но, перепутав аэропорт, опаздывают на рейс, а позже узнают, что самолёт, на который они опоздали, потерпел аварию. Это событие заставляет каждого из героев по-новому взглянуть на жизнь и что-то изменить в ней, а ещё вслед за своим начальником втянуться в одну опасную авантюру.

В сериале также снялись Михаил Ефремов, Юлия Хлынина, Павел Табаков, Евгения Добровольская, Александр Робак, Светлана Камынина, Тимофей Трибунцев, Александра Урсуляк, Сергей Чонишвили и другие.

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