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Зоя Бербер играет андроида Антона в новогоднем эпизоде «Проекта „Анна Николаевна“»

Стартовавшая весной фантастическая комедия «Проект „Анна Николаевна“» с Зоей Бербер в главной роли обязательно вернётся в следующем году со вторым сезоном, а пока подготовила для зрителей праздничный сюрприз — 1 января подписчики онлайн-кинотеатра «КиноПоиск HD» увидят новогодний спецэпизод сериала под названием «Проект „Анна Николаевна“. Начало».

События праздничной серии разворачиваются в конце 2012 года, и в их центре оказывается предшественник главной героини — опытный образец российского андроида-полицейского Антон Николаевич Королёв (Бербер). Далёкого от совершенства московского робота-следователя направляют в провинциальный городок Корчму расследовать дело о крушении НЛО.

И постер:

Постеры сериала «Проект „Анна Николаевна“»
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