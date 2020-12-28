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Первоисточник: www.youtube.com Прямая ссылка на новость:

Мистический триллер «Топи» по сценарию Дмитрия Глуховского стартует в январе (трейлер)

Онлайн-кинотеатр «КиноПоиск HD» опубликовал полноценный трейлер многосерийного мистического триллера «Топи», сценарий для которого написал автор «Метро 2033» и «Текста» Дмитрий Глуховский. Ролик сообщает, что премьера сериала состоится 28 января.

Компания столичных жителей с целым багажом неразрешимых личных проблем отправляется в захолустную деревеньку. Полузаброшенное селение называется Топи, и там находится некий таинственный монастырь, где каждый из героев надеется найти ответы на свои вопросы. Но стоит главным героям прибыть в деревенскую глушь, как тут же начинает твориться всякая жуть.

В главных ролях — Иван Янковский, Тихон Жизневский, Катерина Шпица, Софья Володчинская и Анастасия Крылова.

И постер:

Постеры сериала «Топи»
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Видео Топи
 1 маяУжасы мистической глубинки в тизере сериала «Топи» от автора «Метро 2033»
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Мистический триллер «Топи» по сценарию Дмитрия Глуховского стартует в январе (трейлер)

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