Ужасы мистической глубинки в тизере сериала «Топи» от автора «Метро 2033»

В сети появился первый тизер многосерийного мистического триллера «Топи», над сценарием которого трудился автор «Метро 2033» и «Текста» Дмитрий Глуховский. Ролик обещает скорую премьеру сериала, но точную дату пока не называет.

История начинается стандартно. Несколько столичных жителей с целым багажом личных проблем отправляются в захолустную деревеньку. Полузаброшенное селение называется Топи, и там находится некий таинственный монастырь, где каждый из героев надеется найти ответы на свои вопросы. Само собой, стоит главным героям прибыть в деревенскую глушь, как тут же начинает твориться всякое необъяснимое.