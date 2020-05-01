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Хоррор «Страна Лавкрафта» Джордана Пила и Джей Джей Абрамса выходит в августе

Кабельный канал HBO выкатил первые промо-материалы — кадр и тизер — «Страны Лавкрафта». Хоррор-антология от Джордана Пила и Джей Джей Абрамса напугает зрителей в августе. Точной датой премьеры вещатель поделится позже.

В основе сериала — одноимённый роман Мэтта Раффа, повествующий об Америке 50-х годов. Аттикус Блэк (Джонатан Мэйджерс) вместе с дядей Джорджем (Кортни Б. Вэнс) и подругой детства Летишей (Джерни Смоллетт-Белл) отправляется в опасное дорожное путешествие по всей стране, чтобы отыскать своего без вести пропавшего отца. В пути героям придётся бороться за выживание, столкнувшись не только с жестокостями узаконенного расизма, но и со злыми духами, сошедшими со страниц произведений самого Говарда Лавкрафта.

Первый официальный кадр:

Кадры из сериала «Страна Лавкрафта»
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