Драма про чирлидерш «Как ты смеешь» осталась без второго сезона

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

Кабельный канал USA Network решил попрощаться со своим новичком и закрыл на первом сезоне подростковую драму «Как ты смеешь». По информации инсайдеров первым сообщившего новость портала The Hollywood Reporter, студия Universal Content Productions попытается отыскать сериалу другое пристанище.

Экранизация одноимённого романа Меган Эбботт рассказывает о чирлидершах из школы американского провинциального городка. Бет (Марло Келли) и Эдди (Эрисен Ф. Гардиола) — подружки, что не мешает им конкурировать друг с другом в учёбе и в спорте. Напряжения добавляет появление в их школе нового тренера (Уилла Фицджералд), которая намерена вывести команду чирлидерш на новый уровень. Вдобавок провинциальный городок потрясает жестокое убийство.

Шоураннером драмы числится Джина Фатторе («Бухта Доусона»), она же выступает её исполнительным продюсером совместно с Эбботт, Питером Бергом и Майклом Ломбардо.