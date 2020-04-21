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Анна Кендрик ищет свою любовь в трейлере романтической комедии «Личная жизнь»

Готовящийся к старту стриминговый сервис HBO Max опубликовал первый трейлер романтической комедии «Личная жизнь», премьера которой состоится 27 мая. В 10-серийном первом сезоне антологии главную роль сыграла Анна Кендрик.

Каждый сезон представляет собой гид по личной жизни главного героя или героини, путешествие от первой до последней любви, когда протагонист понимает, что наконец-то нашёл свою вторую половину. Каждый эпизод посвящён отдельным романтическим отношениям центрального персонажа. В первом сезоне это Дарби в исполнении Кендрик.

Также в первом сезоне снимаются Скут Макнэйри, Зои Чао, Питер Вак, Саша Компере и Лесли Мэнвилл. Создателем и режиссёром проекта является Сэм Бойд. Производство курируют Lionsgate Television и FeigCo Entertainment Пола Фига.

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Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
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