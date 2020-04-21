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Первоисточник: www.tvinsider.com Прямая ссылка на новость:
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Объявлена дата запуска видеосервиса HBO Max

Потоковый сервис WarnerMedia под названием HBO Max получил официальную дату запуска — цифровая платформа начнёт свою работу 27 мая. Цена ежемесячной подписки была оглашена ещё прошлой осенью — $ 14,99.

По случаю столь важного объявления стриминговый сервис выпустил свежий сборный трейлер, куда среди прочих включил свои многосерийные козыри вроде «Игры престолов», «Друзей» и «Теории большого взрыва». В день старта подписчикам сервиса будет доступно 10 тыс. часов контента, включая полнометражные фильмы студии Warner Bros., документальные проекты и ток-шоу.

Оригинальные игровые сериалы и спецэпизод «Друзей» будут презентованы в течение лета–осени. Исключение составляет романтическая антология «Личная жизнь» с Анной Кендрик, также стартующая 27 мая.

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Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
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Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
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