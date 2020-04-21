Объявлена дата запуска видеосервиса HBO Max

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

Потоковый сервис WarnerMedia под названием HBO Max получил официальную дату запуска — цифровая платформа начнёт свою работу 27 мая. Цена ежемесячной подписки была оглашена ещё прошлой осенью — $ 14,99.

По случаю столь важного объявления стриминговый сервис выпустил свежий сборный трейлер, куда среди прочих включил свои многосерийные козыри вроде «Игры престолов», «Друзей» и «Теории большого взрыва». В день старта подписчикам сервиса будет доступно 10 тыс. часов контента, включая полнометражные фильмы студии Warner Bros., документальные проекты и ток-шоу.

Оригинальные игровые сериалы и спецэпизод «Друзей» будут презентованы в течение лета–осени. Исключение составляет романтическая антология «Личная жизнь» с Анной Кендрик, также стартующая 27 мая.