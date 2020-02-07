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Первоисточник: deadline.com Прямая ссылка на новость:
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Воссоединение «Друзей» не за горами

Портал Deadline сообщает, что переговоры о воссоединении основного актёрского состава «Друзей» подходят к своему успешному завершению. Все шесть актёров культового ситкома Дженнифер Энистон, Дэвид Швиммер, Мэтт Леблан, Кортни Кокс, Лиза Кудроу и Мэттью Перри согласны поучаствовать в великом воссоединении.

Владельцы HBO Max очень надеется, что эдакое событие поспособствует удачному старту стримингового сервиса. Говорят, каждый участник актёрского состава получит в пределах $ 3–4 млн долларов за участие в мероприятии, которое воссоединит знаменитых друзей из Нью-Йорка.

Речь, конечно, не о продолжении ситкома, а всего лишь о часовом неигровом спецэпизоде, по формату, видимо, напоминающем ток-шоу. Вся затея обойдётся продюсерам примерно в $ 20 млн, но затраты должны окупиться, учитывая популярность сериала, который некоторое время назад официально перешёл от Netflix в видеотеку HBO Max.

Судя по всему, официально о спецэпизоде объявят в ближайшее время, на что намекает переполошивший фанатов недавний твит Мэттью Перри.

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