Барри Кеоган ушёл из сериала «Игрек: Последний мужчина»

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

Едва показалось, что дела у многострадального проекта FX «Игрек: Последний мужчина» стали налаживаться, как приключилась новая беда. По информации портала Collider, из сериала по невыясненным причинам выбыл исполнитель главной роли Барри Кеоган («Дюнкерк»), и съёмки поставлены на паузу. Ведутся поиски замены.

Постапокалиптическая драма по одноимённому комиксу рассказывает о Йорике Брауне и его обезьянке-капуцине Амперсанде, последних представителях мужского пола на Земле. Остальных носителей игрек-хромосомы уничтожил вирус, и дивный новый мир живёт в суровых условиях нового матриархата.

В сериале пока ещё снимаются Дайан Лэйн, Имоджен Путс, Лашана Линч, Джулиана Кэнфилд, Марин Айрлэнд и Эмбер Тэмблин. Шоураннером числится Элиза Кларк («Убийство»), которая также выступает главным сценаристом и исполнительным продюсером проекта наряду с режиссёром пилота Мелиной Матсукас, Ниной Джейкобсон и Брэдом Симпсоном. Производство курирует FX Productions.