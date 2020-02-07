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Первоисточник: collider.com Прямая ссылка на новость:
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Барри Кеоган ушёл из сериала «Игрек: Последний мужчина»

Едва показалось, что дела у многострадального проекта FX «Игрек: Последний мужчина» стали налаживаться, как приключилась новая беда. По информации портала Collider, из сериала по невыясненным причинам выбыл исполнитель главной роли Барри Кеоган («Дюнкерк»), и съёмки поставлены на паузу. Ведутся поиски замены.

Постапокалиптическая драма по одноимённому комиксу рассказывает о Йорике Брауне и его обезьянке-капуцине Амперсанде, последних представителях мужского пола на Земле. Остальных носителей игрек-хромосомы уничтожил вирус, и дивный новый мир живёт в суровых условиях нового матриархата.

В сериале пока ещё снимаются Дайан Лэйн, Имоджен Путс, Лашана Линч, Джулиана Кэнфилд, Марин Айрлэнд и Эмбер Тэмблин. Шоураннером числится Элиза Кларк («Убийство»), которая также выступает главным сценаристом и исполнительным продюсером проекта наряду с режиссёром пилота Мелиной Матсукас, Ниной Джейкобсон и Брэдом Симпсоном. Производство курирует FX Productions.

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Игрек: Последний мужчина
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