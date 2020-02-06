Война с зомби-эпидемией продолжается в тизере второго сезона «Королевства»

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

Стриминговый сервис Netflix опубликовал тизер второго сезона многосерийного средневекового хоррора «Королевство». Ролик с загнанными в ловушку главными героями сообщает, что сериал по веб-комиксу «Земля богов» возвращается на малые экраны 13 марта.

Южнокорейский мистический ужастик рассказывает о судьбе древнего королевства, страдающего не только от придворных интриг и голода, но и от полчищ кровожадных зомби. Ложно обвинённый в измене наследный принц путешествует по стране, пытаясь разгадать тайну гибели отца и той страшной напасти, что превращает всех заражённых в оживших мертвецов.

В проекте задействованы Чжи Хун Чу, Пэ Ду На, Рю Сын Рён, Ким Сан Хо, Хо Джун Хо и Чон Сок Хо. Сериал режиссирует Ким Сын Хун по сценарию автора первоисточника Кима Ын Хи.