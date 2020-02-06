 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Обсуждение Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
 
КГ-Подкаст: Больше, длиннее и без купюр
Том Хиддлстон сыграет амбициозного политика в триллере Netflix Новые «Трансформеры» расскажут о роботах-животных — персонажах «Битвы Зверей» Сценарий «Морбиуса» помогали писать авторы «Железного человека» и «Карателя» Пугающее превращение Джареда Лето в первом трейлере фильма «Морбиус, живой вампир» «Доктор Стрэндж 2» от Marvel потерял режиссёра
1
СЕРИАЛЫ
 
Первоисточник: www.hollywoodreporter.com Прямая ссылка на новость:
$Спасибо автору
 

Про Мерилин Монро снимут сериал

Спустя почти 60 лет после трагической гибели Мерилин Монро продолжает будоражить умы (и не только) миллионов людей по всему миру. И вот, вслед за полнометражным фильмом Netflix «Блондинка» с Аной Де Армас в главной роли, 101 Studios («Йеллоустоун») совместно с Seven Seas Films надумали снять многосерийный проект о главном секс-символе Голливуда.

Сериал расскажет о бурных последних месяцах жизни звезды, включая взаимоотношения с мафией, династией Кеннеди и актёром Питером Лоуфордом, приведших к её гибели в 1962 году. В основу ляжет книга Кита Бадмана «Последние годы Мерилин Монро», права на которую были приобретены ещё три года назад. К слову, это первый подобный проект, одобренный Authentic Brands Group — компанией, владеющей брендом Монро.

Исполнительный директор 101 Studios Дэвид Глассер не скрывает своего восторга:

Было написано множество мемуаров о жизни всеми любимой легенды кино, но ни один не похож на этот. Кит Бадман раскрыл детали, которые никогда раньше не публиковались. Сериал воздаст должное ярчайшей звезде, чья жизнь прервалась так рано.

Вторит ему и сооснователь Seven Seas Films Дэн Сефтон, который напишет сценарий и выступит исполнительным продюсером проекта:

Многие думают, что знают правду о последних месяцах Мерилин, но это сложная и трагическая история. И единственное, что мы хотим, это рассказать её со всем состраданием и тактом.

Больше о сериале пока ничего не известно — ни предполагаемых претенденток на титульную роль, ни даты премьеры, ни где именно он будет выходить. Но, учитывая тематику, надо полагать, от желающих купить его не будет отбоя.

1 Обсудить
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:

Похожие материалы

 
Постеры: «Тщеславие блондинки» и «Блондинка и еще блондинистее»
 
Сходство налицо — сексапильная Ана Де Армас в роли Мэрилин Монро
 
Найдите 10 отличий: первый взгляд на Ану де Армас в роли Мэрилин Монро

Тоже интересно

 
Аниме ЕВА-355: Гомоэротичный подтекст и старухи-проститутки
 
Кино «Стартрек 4» совершил прорыв в режиссуре
 
Кино Новый «Терминатор» выйдет в конце ноября 2019-го
 
Кино «Капитан Марвел» — первый трейлер нового марвеловского блокбастера
 
Кино «Чудо-женщина» — рейтинг и оценки критиков
 
КиноАниме «Хрустальное небо вчерашнего дня» — читатели выбирают студию для дубляжа
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Обсуждение Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум

Подкасты и стримы

Все Кино Сериалы Игры Аниме

Сегодня

 
20:00Телеовощи (трансляция для спонсоров)

Ссылка на трансляцию доступна только спонсорам. Вы можете стать одним из них, поддержав нас на «Патреоне».

 Patreon

Выйдут в феврале

7 ПтЕВА (аудио)
7 ПтЛазер-шоу «Три дебила» (видео)
8 СбТелеовощи (аудио)
9 ВсТелеовощи (видео)
9 ВсНоль кадров в секунду (трансляция для спонсоров)
10 Пн20:00Лазер-шоу «Три дебила» (трансляция)
11 Вт20:00ЕВА (трансляция)
12 СрНоль кадров в секунду (аудио)
12 СрЛазер-шоу «Три дебила» (аудио)

Новые выпуски подкастов

 
6Ноль кадров в секунду – 302: Кадры против Warcraft III: Reforged
 
13Лазер-шоу «Три дебила» – 391: «1917», «Кома» и трейлер «Форсажа 9»
 
4ЕВА
 
 
0Ноль кадров в секунду – 302: Кадры против Warcraft III: Reforged
 
17Телеовощи – 325: Профессиональный пастух Борис
 
6Ноль кадров в секунду – 301: Худшее место для рабства
 
19Лазер-шоу «Три дебила» – 390: Новый министр культуры и экранизация Лавкрафта
 
17ЕВА – 357: Кончать — зло
 
0Ноль кадров в секунду – 301: Худшее место для рабства
 
14Телеовощи – 324: Работа языком в разных смыслах
Ещё
Какой ещё «Мальчишник в Вегасе»?

Новые комментарии

ВКонтакте.Кино YouTube Инстаграм ВКонтакте.Игры ВКонтакте.Аниме
Виджет Яндекса

Все новости

О кино

О сериалах

Об играх

Об аниме

Наши друзья
Критиканство КиноПередовая AMV News
© 2002–2020 КГ

Всеяредакция

Размещение рекламы

Книга жалоб и предложений

Мнение Всеяредакции

Раз уж вы досюда докрутили:

RSS
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru