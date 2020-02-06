Про Мерилин Монро снимут сериал

Спустя почти 60 лет после трагической гибели Мерилин Монро продолжает будоражить умы (и не только) миллионов людей по всему миру. И вот, вслед за полнометражным фильмом Netflix «Блондинка» с Аной Де Армас в главной роли, 101 Studios («Йеллоустоун») совместно с Seven Seas Films надумали снять многосерийный проект о главном секс-символе Голливуда.

Сериал расскажет о бурных последних месяцах жизни звезды, включая взаимоотношения с мафией, династией Кеннеди и актёром Питером Лоуфордом, приведших к её гибели в 1962 году. В основу ляжет книга Кита Бадмана «Последние годы Мерилин Монро», права на которую были приобретены ещё три года назад. К слову, это первый подобный проект, одобренный Authentic Brands Group — компанией, владеющей брендом Монро.

Исполнительный директор 101 Studios Дэвид Глассер не скрывает своего восторга:

Было написано множество мемуаров о жизни всеми любимой легенды кино, но ни один не похож на этот. Кит Бадман раскрыл детали, которые никогда раньше не публиковались. Сериал воздаст должное ярчайшей звезде, чья жизнь прервалась так рано.

Вторит ему и сооснователь Seven Seas Films Дэн Сефтон, который напишет сценарий и выступит исполнительным продюсером проекта:

Многие думают, что знают правду о последних месяцах Мерилин, но это сложная и трагическая история. И единственное, что мы хотим, это рассказать её со всем состраданием и тактом.

Больше о сериале пока ничего не известно — ни предполагаемых претенденток на титульную роль, ни даты премьеры, ни где именно он будет выходить. Но, учитывая тематику, надо полагать, от желающих купить его не будет отбоя.