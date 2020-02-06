Звезда «Доктора Дулиттла» присоединилась ко второму сезону «Ведьмака»

Ни для кого не секрет, что создатели «Ведьмака» не боятся делать ставку на новые лица, «обрамляя» Генри Кавилла по большей части малоизвестными представителями профессии вроде Фрейи Аллан и Ани Чалотры. И второй сезон, судя по всему, не станет исключением — как стало известно, к актёрскому составу сериала присоединилась восходящая 14-летняя звёздочка Кармел Ланьядо («Удивительное путешествие доктора Дулиттла», «Рождественская песнь»).

Она сыграет совершенно нового для вселенной персонажа — девушку по имени Вайолет, за игривым и чудаковатым поведением которой кроется острый ум и садистские наклонности. И, за неимением литературного первоисточника, это пока всё, что о ней известно. Сообщается, что героиня Ланьядо появится как минимум в трёх эпизодах сериала.

Помимо Кавилла, Аллан и Чалотры в первом сезоне снялись Джои Бэти, Мими Дивени, Майанна Бёринг, Имон Фэррен, Ларс Миккельсен, Анна Шаффер, Джоди Мэй, Ройс Пирресон и другие.

Работа над вторым сезоном самого успешного новичка Netflix уже давно идёт полным ходом, а непосредственно к съёмкам планируют приступить в этом месяце в Великобритании, позднее переместившись в Шотландию и Восточную Европу. Но продолжения не стоит ждать раньше осени 2021 года.