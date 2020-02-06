 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Обсуждение Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
 
Метагалактический мегакинопортал
«Дюну» Дени Вильнёва сравнивают со «Звёздными войнами» и «Властелином колец» Amazon отказался от экранизации «Тёмной башни» Стивена Кинга Слухи обещают Киевскую Русь в Assassin’s Creed Ragnarok Дуэйн Джонсон сыграет в комедийном сериале NBC о самом себе «Доктор Стрэндж 2» от Marvel потерял режиссёра
12
СЕРИАЛЫ
 
Первоисточник: wegotthiscovered.com Прямая ссылка на новость:
$Спасибо автору
 

Шоураннер «Ведьмака» рассказала, как слабого бабника Лютика превратили в сильного мужчину

Активная подготовка к съёмкам второго сезона не мешает шоураннеру «Ведьмака» продолжать оживлённое общение с прессой. В ходе одной из таких бесед в конце января Лорен Шмидт Хиссрич, к примеру, раскрыла причину ещё одного заметного отступления сериала от канона, а именно почему в экранизации Netflix бард Лютик не выглядит таким заправским бабником, каким представлен в книгах Анджея Сапковского. Ответ прост — всё дело в сильных женских персонажах и недопустимости их принижения в угоду мужскому баловству.

В том случае, когда приходится выбирать между верностью первоисточнику и трендами, нынче выбирают последнее. Хиссрич рассказала, что подробно обсуждала персонажа с играющим его Джои Бэти и что вдвоём они пришли к заключению: необходимо как-то притушить его донжуанство.

Как мы можем представить любителя женщин, не превращая его в бабника? Мы не хотели выставлять его как персонажа, который бегает от юбки к юбке, пользуясь женской беззащитностью. Мы решили не окружать его толпой беззащитных женщин, которые только и ждут, когда он ими воспользуется.

В итоге Хиссрич придумала, как выкрутиться из ситуации, проведя параллель между сильными женскими и мужскими персонажами. Мол, сильным героиням должны соответствовать не менее сильные герои-мужчины.

Если твоя история полна сильных женских персонажей, ей также требуются сильные мужские персонажи. Этот момент встречает массу недопонимания. Многие считают, что раз женские персонажи сильны, то мужские обязательно должны быть слабыми. Нет. Это и мужчин делает сильнее. Лютик любит людей и особенно женщин. Но он любит женщин, которые отвечают ему взаимностью.

 
Лорен Шмидт Хиссрич, исправляет грехи первоисточника

Так бард Лютик из книжного слабака — преследователя беззащитных девиц превратился в сильного сериального Лютика, который волочится за женщинами только с их согласия. По крайней мере, так это видит Лорен Шмидт Хиссрич.

12 Обсудить
Темы
 
Ведьмак
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:

Похожие материалы

 
Во втором сезоне шоураннер «Ведьмака» обещает линейный сюжет и персонажей нетрадиционной ориентации
 
Цири займёт центральное место в сюжете второго сезона «Ведьмака»
 
У сериала «Ведьмак» появился официальный сайт с подробной картой и удобной хронологией

Тоже интересно

 
«Польский — не значит белый»: шоураннер «Ведьмака» о кастинге и славянском духе сериала
 
Кино «Капитан Марвел» стал седьмым марвеловским миллиардером
 
Кино «Робо» — трейлер детского фильма от режиссёра Сарика Андреасяна
 
Для четвёртого сезона «Супергёрл» создали супергероиню-трансгендера
 
Кино Отдельные мультфильмы Disney+ получили дисклеймер за расовые стереотипы
 
Эмилия Кларк могла раздеться не только в «Игре престолов», но и в «50 оттенков серого»
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Обсуждение Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум

Подкасты и стримы

Все Кино Сериалы Игры Аниме

Сегодня

 
LIVEТелеовощи (трансляция для спонсоров)

Ссылка на трансляцию доступна только спонсорам. Вы можете стать одним из них, поддержав нас на «Патреоне».

 Patreon
 
СкороЛазер-шоу «Три дебила» (видео)
 

Выйдут в феврале

7 ПтЕВА (аудио)
8 СбТелеовощи (аудио)
9 ВсТелеовощи (видео)
9 ВсНоль кадров в секунду (трансляция для спонсоров)
10 Пн20:00Лазер-шоу «Три дебила» (трансляция)
11 Вт20:00ЕВА (трансляция)
12 СрНоль кадров в секунду (аудио)
12 СрЛазер-шоу «Три дебила» (аудио)

Новые выпуски подкастов

 
6Ноль кадров в секунду – 302: Кадры против Warcraft III: Reforged
 
14Лазер-шоу «Три дебила» – 391: «1917», «Кома» и трейлер «Форсажа 9»
 
4ЕВА
 
 
0Ноль кадров в секунду – 302: Кадры против Warcraft III: Reforged
 
17Телеовощи – 325: Профессиональный пастух Борис
 
6Ноль кадров в секунду – 301: Худшее место для рабства
 
19Лазер-шоу «Три дебила» – 390: Новый министр культуры и экранизация Лавкрафта
 
17ЕВА – 357: Кончать — зло
 
0Ноль кадров в секунду – 301: Худшее место для рабства
 
14Телеовощи – 324: Работа языком в разных смыслах
Ещё
Какой ещё «Мальчишник в Вегасе»?
ВКонтакте.Кино YouTube Инстаграм ВКонтакте.Игры ВКонтакте.Аниме
Виджет Яндекса

Все новости

О кино

О сериалах

Об играх

Об аниме

Наши друзья
Критиканство КиноПередовая AMV News
© 2002–2020 КГ

Всеяредакция

Размещение рекламы

Книга жалоб и предложений

Мнение Всеяредакции

Раз уж вы досюда докрутили:

RSS
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru