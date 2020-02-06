Шоураннер «Ведьмака» рассказала, как слабого бабника Лютика превратили в сильного мужчину

Активная подготовка к съёмкам второго сезона не мешает шоураннеру «Ведьмака» продолжать оживлённое общение с прессой. В ходе одной из таких бесед в конце января Лорен Шмидт Хиссрич, к примеру, раскрыла причину ещё одного заметного отступления сериала от канона, а именно почему в экранизации Netflix бард Лютик не выглядит таким заправским бабником, каким представлен в книгах Анджея Сапковского. Ответ прост — всё дело в сильных женских персонажах и недопустимости их принижения в угоду мужскому баловству.

В том случае, когда приходится выбирать между верностью первоисточнику и трендами, нынче выбирают последнее. Хиссрич рассказала, что подробно обсуждала персонажа с играющим его Джои Бэти и что вдвоём они пришли к заключению: необходимо как-то притушить его донжуанство.

Как мы можем представить любителя женщин, не превращая его в бабника? Мы не хотели выставлять его как персонажа, который бегает от юбки к юбке, пользуясь женской беззащитностью. Мы решили не окружать его толпой беззащитных женщин, которые только и ждут, когда он ими воспользуется.

В итоге Хиссрич придумала, как выкрутиться из ситуации, проведя параллель между сильными женскими и мужскими персонажами. Мол, сильным героиням должны соответствовать не менее сильные герои-мужчины.

Если твоя история полна сильных женских персонажей, ей также требуются сильные мужские персонажи. Этот момент встречает массу недопонимания. Многие считают, что раз женские персонажи сильны, то мужские обязательно должны быть слабыми. Нет. Это и мужчин делает сильнее. Лютик любит людей и особенно женщин. Но он любит женщин, которые отвечают ему взаимностью. Лорен Шмидт Хиссрич, исправляет грехи первоисточника

Так бард Лютик из книжного слабака — преследователя беззащитных девиц превратился в сильного сериального Лютика, который волочится за женщинами только с их согласия. По крайней мере, так это видит Лорен Шмидт Хиссрич.