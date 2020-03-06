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Первоисточник: www.hollywoodreporter.com Прямая ссылка на новость:
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Ринко Кикути из «Тихоокеанского рубежа» снимется в триллере «Полиция Токио: Отдел нравов»

Многосерийный криминальный триллер «Полиция Токио: Отдел нравов» от потокового сервиса HBO Max пополнил свой основной актёрский состав — в сериал записалась Ринко Кикути («Тихоокеанский рубеж»). Режиссёром первого эпизода назначен Майкл Манн («Полиция Майами»).

10-серийный проект, вдохновлённый книгой Джейка Адельштейна, рассказывает об американском репортёре (Энсел Элгорт), внедрившемся в полицейское подразделение Токио для расследования коррупции. Наставником главного героя становится детектив токийской полиции Хирото Катагири (Кен Ватанабе).

За сценарную адаптацию отвечает Джей Ти Роджерс. Манн, Элгорт и режиссёр остальных эпизодов сериала Дестин Дэниэл Креттон («Просто помиловать») числятся исполнительными продюсерами проекта. Производство контролирует Endeavor Content. Съёмки стартовали в Токио вчера.

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Полиция Токио: Отдел нравов
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