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Первоисточник: www.comingsoon.net Прямая ссылка на новость:
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Джей Джей Абрамс займётся сериалом о Тёмной Лиге Справедливости

Потоковый сервис HBO Max запустил в разработку многосерийный проект, посвящённый знаменитой Тёмной Лиге Справедливости из вселенной DC. Курировать будущий сериал будет студия Bad Robot Productions Джей Джей Абрамса («Звёздные Войны: Скайоукер. Восход»).

О сюжете проекта и его творческой команде пока ничего не сообщается.

Тёмная Лига Справедливости — одна из самых известных команд во вселенной DC Comics, призванная бороться со сверхъестественными угрозами. Её первое появление состоялось в одноимённом комиксе, вышедшем осенью 2011 года. Первый состав Тёмной Лиги включал в себя Джона Константина, Шейда, Мертвеца, Мадам Ксанаду и Затанну. Позже в команде состояло множество других супергероев и антигероев, включая Болотную тварь, Рэйвен и Франкенштейна.

Джей Джей Абрамс и Бен Стивенсон войдут в команду исполнительных продюсеров сериала.

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