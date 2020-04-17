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Джек Куэйд и Эрик Крипке работают рука об руку на сочных закадровых фото «Пацанов»

Лучшему сериалу потокового сервиса Amazon выпала редкая в наши дни удача — второй сезон «Пацанов» успели доснять до карантина. Дабы скрасить томительное ожидание продолжения, официальный твиттер цифровой платформы делится закадровыми фото. На них исполнитель главной роли Джек Куэйд работает с шоураннером шедевра Эриком Крипке над памятной сценой из первого эпизода.

Промо-арт сериала «Пацаны» Промо-арт сериала «Пацаны» Промо-арт сериала «Пацаны» Промо-арт сериала «Пацаны»

Так сказать, во всей красе. А ведь как всё хорошо начиналось…

Промо-арт сериала «Пацаны»

Во втором сезоне сумасшедшего супергеройского экшена по мотивам комиксов Гарта Энниса, помимо Куэйда, соберутся Карл Урбан, Энтони Старр, Томер Капон, Карен Фукухара, Лас Алонсо, Эрин Мориарти, Доминик Макэллигот, Чейс Кроуфорд и Нэйтан Митчелл, а также Ая Кэш, Горан Вишнич и Клаудия Думит.

Крипке наглядно демонстрирует, что работа в монтажных кипит, так что будем надеяться, горячо ожидаемая дата выхода «Пацанов» уже не за горами.

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