Свежие фото второго сезона «Пацанов» от шоураннера Эрика Крипке

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

Шоураннер сериала-открытия прошлого года Эрик Крипке мастерски продолжает подогревать интерес к предстоящему второму сезону «Пацанов», хоть они в этом явно не нуждаются. Безбашенный супергеройский экшен буквально овладел зрительскими умами, оставив изнывать в ожидании продолжения кровавого банкета.

Крипке поделился парочкой свежих кадров из монтажной, где полностью отснятый второй сезон сейчас доводят до ума:

Помимо Карла Урбана и Энтони Старра к своим ролям вернулись Джек Куэйд, Томер Капон, Карен Фукухара, Лас Алонсо, Эрин Мориарти, Доминик Макэллигот, Чейс Кроуфорд и Нэйтан Митчелл, а компанию им составили новички Ая Кэш, Горан Вишнич и Клаудия Думит.

Но на главный вопрос о дате выхода «Пацанов» по-прежнему ответа нет.