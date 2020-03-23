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Первоисточник: comicbook.com Прямая ссылка на новость:
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Свежие фото второго сезона «Пацанов» от шоураннера Эрика Крипке

Шоураннер сериала-открытия прошлого года Эрик Крипке мастерски продолжает подогревать интерес к предстоящему второму сезону «Пацанов», хоть они в этом явно не нуждаются. Безбашенный супергеройский экшен буквально овладел зрительскими умами, оставив изнывать в ожидании продолжения кровавого банкета.

Крипке поделился парочкой свежих кадров из монтажной, где полностью отснятый второй сезон сейчас доводят до ума:

Промо-арт сериала «Пацаны» Промо-арт сериала «Пацаны»

Помимо Карла Урбана и Энтони Старра к своим ролям вернулись Джек Куэйд, Томер Капон, Карен Фукухара, Лас Алонсо, Эрин Мориарти, Доминик Макэллигот, Чейс Кроуфорд и Нэйтан Митчелл, а компанию им составили новички Ая Кэш, Горан Вишнич и Клаудия Думит.

Но на главный вопрос о дате выхода «Пацанов» по-прежнему ответа нет.

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Пацаны
 11 августа 2019 года«Пацаны» — первое фото со съёмок второго сезона 9 августа 2019 года«Пацаны» — один из самых популярных сериалов Amazon за всё время 9 мартаАя Кэш — супергероиня Шторм на свежем промо-арте второго сезона «Пацанов»
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