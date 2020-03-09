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Ая Кэш — супергероиня Шторм на свежем промо-арте второго сезона «Пацанов»

Издание Entertainment Weekly опубликовало эксклюзивный промо-арт ко второму сезону «Пацанов». Задача первых снимков — познакомить зрителей с новой супергероиней сериала Шторм, которую играет присоединившаяся к проекту прошлым летом Ая Кэш («Ты — воплощение порока»).

В продолжении антигеройского боевика Эрика Крипке по одноимённому культовому комиксу бескомпромиссного любителя жесткача Гарта Энниса добавится чёрного юмора и безумного экшена, не в последнюю очередь благодаря супергероине Кэш. Шоураннер уже раскрыл, что списанная с нацистского суперсолдата в оригинале, Шторм является белой националисткой, которая безо всяких колебаний руководствуется своими радикальными взглядами. Обладающая способностью управлять погодой, Шторм преследует собственные цели и принесёт уйму неприятностей и «Семёрке», и воюющим с ней «Пацанам».

Промо-арт сериала «Пацаны» Промо-арт сериала «Пацаны»

Помимо Аи Кэш во втором сезоне снимаются Карл Урбан, Джек Куэйд, Томер Капон, Карен Фукухара, Лас Алонсо, Энтони Старр, Эрин Мориарти, Доминик Макэллигот, Чейс Кроуфорд, Нэйтан Митчелл, Горан Вишнич и Клаудия Думит.

Потоковый сервис Amazon обещает премьеру продолжения в этом году, но точную дату выхода пока не называет.

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