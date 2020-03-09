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Первоисточник: collider.com Прямая ссылка на новость:
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Джуд Лоу — заложник «рая» в тизере триллера «Третий день» от авторов «Утопии»

Кабельный канал HBO выпустил первый тизер многосерийного психологического триллера «Третий день» с Джудом Лоу в главной роли. Проект, создававшийся в сотрудничестве с британским телевещателем Sky, получил официальную дату выхода — 11 мая.

Главный герой Сэм (Лоу) попадает на загадочный остров у берегов Британии и вовлекается в необычный мир его обитателей. Вдали от большой земли он начинает испытывать на себе влияние странных островных ритуалов и мысленно возвращается к травме из своего прошлого. Граница между реальностью и фантазией стирается, а душевные метания Сэма начинают угрожать местному жизненному укладу, вызывая недовольство островитян.

Помимо Лоу в мини-сериале играют Эмили Уотсон, Кэтрин Уотерстон, Наоми Харрис, Пэдди Консидайн и другие. Над шестисерийной постановкой трудились режиссёры Марк Манден и Филиппа Лоуторп («Корона»), а также сценаристы Кит де Ваал, Дин О’Лофлин и Деннис Келли. Келли и Манден участвовали в создании многосерийного триллера «Утопия». За производство отвечают Sky Studios и Plan B Entertainment Брэда Питта.

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Видео Третий день
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