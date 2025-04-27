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Супергёрл Милли Олкок в опасности на Netflix —  вышел трейлер сериала «Сирены»

Пока Джеймс Ганн продолжает изо всех сил скрывать лицо свой новой Супергёрл, потоковый сервис Netflix вовремя сориентировался и на волне хайпа выдал новый сериал с Милли Олкок в главной роли. Вместе с ней в ироничном триллере «Сирены» снимаются Меган Фэйхи, Джулианна Мур, Кевин Бейкон и Гленн Хауэртон.

По сюжету Девон (Фэйхи) всерьёз обеспокоена нездоровой привязанностью своей сестры Симоны (Олкок) к её работодательнице, светской львице Микаэлы Келл (Мур). Она пытается вмешаться, но даже не представляет, какой грозной противницей окажется последняя.

Создательница сериала — Молли Смит Мецлер, чей послужной список включает «Оранжевый — хит сезона», «Бесстыжих» и «Уборщицу» с Маргарет Куолли. Именно её пьеса Elemeno Pea и легла в основу сюжета.

«Сирены» выходят на Netflix уже 22 мая.

Теги
ВидеоСирены
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Источник фотографий: Depositphotos

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