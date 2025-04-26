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СЕРИАЛЫ
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Новый ролик сериала «Чужой: Земля» обещает пять видов опаснейших чудовищ из космоса

FX и Hulu всё не могут разориться на полноценный трейлер сериала «Чужой: Земля», который обещает взаправдашнюю революцию в конкретном франчайзе. Ведь ксеноморфы наконец-то доберутся до колыбели человечества. И все жертвы тёти Эллен Рипли окажутся, мягко говоря, бессмысленными.

Но опубликованный сегодня тизер добавляет в сюжет больше загадок. Оказывается, что на корабле приедет не один инопланетный турист, а целых пять! И если верить голосу за кадром, все нелегальные визитёры найдены в самых мрачных уголках вселенной. Похоже, старина Чужой будет в хорошей компании кровожадных чудовищ.

Хочется верить, шоураннер Ной Хоули знает, что делает. В любом случае, сами всё увидим этим летом.

И три свежих постера:

3
Постеры сериала «Чужой: Земля»
3
Постеры сериала «Чужой: Земля»
3
Постеры сериала «Чужой: Земля»
Теги
ВидеоЧужой: Земля
Комментарии (2)

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Источник фотографий: Depositphotos

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