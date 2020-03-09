В команду сериала «Соколиный глаз» с Джереми Реннером добавили новых сценаристов

В начале года по сети поползли слухи, мол, у одного из сериалов Marvel Studios возникли серьёзные проблемы, а потому его съёмки откладываются на неопределённый срок. Речь о «Соколином глазе» с Джереми Реннером, куда на главную женскую роль собирались пригласить Хейли Стайнфелд. В январе поговаривали, молодой актрисе сложно выкроить время в напряжённом рабочем графике, а у самого Реннера возникли проблемы личного характера, отбрасывающие тень на его профессиональную карьеру.

Как бы там ни было, проект до сих пор остаётся на предварительной премьерной дате и должен стартовать на Disney+ осенью 2021 года. Более того, на днях Джереми Реннер в своём инстаграме явственно намекнул на скорое начало подготовки к съёмкам.

Вдобавок выяснилось, что в сценарную команду сериала записались новые авторы — над шестисерийным супергеройским экшеном о тренировках юной лучницы Кейт Бишоп под руководством многоопытного Клинта Бартона поработают коллеги по спортивной драме ABC «Подача» Кэти Мэтьюсон и Тэннер Бин. О новом назначении авторы сообщили в своём твиттере — тут и тут.

Шоураннером и главным сценаристом проекта по-прежнему значится Джонатан Игла («Безумцы»). По предварительным данным, съёмки планируют начать уже этим летом, в июле.