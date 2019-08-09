«Пацаны» — один из самых популярных сериалов Amazon за всё время

Дела у Amazon идут более чем хорошо: вслед за собравшей хренову тучу наград «Удивительной миссис Мейзел», прекрасными «Благими знамениями» и недавно завоевавшей признание критиков «Дрянью» (и это ещё не говоря о «Властелине колец» в закромах) громко заявил о себе ещё один сериал стриминговой платформы. Отвязный супергеройский боевик «Пацаны» не только обеспечил себе досрочное продление на второй сезон, но и официально стал одним из самых популярных сериалов сервиса за всё время его существования — и это всего-то спустя две недели после премьеры.

Приятной новостью поделилась глава Amazon Studios Дженнифер Сэлк, по словам которой «Пацаны» превзошли их и без того весьма серьёзные ожидания. Кроме того, он стал самым высокооценённым проектом студии по версии IMDb и уверенным номером один среди всех супергеройских сериалов.

Шоураннер Эрик Крипке скромничает и обещает и дальше трудиться на благо:

Я невероятно взволнован реакцией зрителей на первый сезон. Это заставит меня шевелить задницей и работать ещё усерднее над вторым сезоном. Я не хочу, чтобы он был больше, я хочу, чтобы он был глубже. Более напряжённым, более безумным, более мучительным и с ещё более интересными персонажами. Моя единственная цель — сделать так, чтобы второй сезон был лучше первого. Эрик Крипке, наша главная надежда

Дата выхода продолжения ещё не объявлена, но в том, что поклонники будут считать дни, не может быть никаких сомнений.